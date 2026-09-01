РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Ветеран из Щукина отметила 102-й день рождения

31 августа ветеран Великой Отечественной войны Римма Павловна Драчук отметила свой 102-й день рождения.

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