Ветеран из Щукина отметила 102-й день рождения

31 августа ветеран Великой Отечественной войны Римма Павловна Драчук отметила свой 102-й день рождения.
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