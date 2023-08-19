Военное обозрение

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Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил бронетранспортер ВСУ Stryker на Запорожском направлении

Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил бронетранспортер ВСУ Stryker на Запорожском направлении

В зоне проведения специальной военной операции особую эффективность демонстрируют барражирующие боеприпасы «Ланцет».

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