Десятков: на станции метро «Академическая» стартовали отделочные работы

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков сообщил о старте архитектурно-отделочных работ на станции «Академическая» Троицкой линии столичного метрополитена.
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