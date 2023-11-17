"Росэлектроника" работает над оснащением бронетехники системами защиты от БПЛА

Генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых заявил, что специалисты холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) ведут работы по оснащению бронетехники антидроновыми системами радиоэлектронного подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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