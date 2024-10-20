БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Стефания Новак
    Нельзя давать им газ и нефть и посмотрим как они будут строить свою военную промышленность. Не надо им восстанавливат..."ДАДИМ РУССКИМ 24...
  • Александр Русанов
    Чудак, вероятно у него ни детей, ни внуков нет, да и возраст такой, что пора на покой - а может просто отсутствие сер..."ДАДИМ РУССКИМ 24...
  • patentlil
    Мысли надо выражать пристойно! Иначе грош им цена. Учите русский!!!!!!!!!!Таджикистан: подк...

В тот же день когда депутаты Баку-на-Неве отказались запрещать мигрантам управлять общественным транспортом, ценный иностранный специалист "Зокир" задавил пенсионерку.

В тот же день когда депутаты Баку-на-Неве отказались запрещать мигрантам управлять общественным транспортом, ценный иностранный специалист "Зокир" задавил пенсионерку.

На видео глава комиссии по транспорту Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв рассказывает, что мигранты очень ценные водители и готовы к огромным переработкам, поэтому запрещать им работать в общественном транспорте никак нельзя.

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