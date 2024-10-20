В тот же день когда депутаты Баку-на-Неве отказались запрещать мигрантам управлять общественным транспортом, ценный иностранный специалист "Зокир" задавил пенсионерку.

На видео глава комиссии по транспорту Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв рассказывает, что мигранты очень ценные водители и готовы к огромным переработкам, поэтому запрещать им работать в общественном транспорте никак нельзя.
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