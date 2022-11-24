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Джейсон Тейтум набрал 37 очков и 13 подборов в победном матче с «Мавс»

Джейсон Тейтум набрал 37 очков и 13 подборов в победном матче с «Мавс»

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум показал результативную игру в матче против «Далласа» (125:112). Тейтум набрал 37 очков, 13 подборов 5 передач и 2 блок-шота за 37 минут на площадке.

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