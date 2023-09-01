Служба судебных приставов объявляет прием на службу

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области приглашает на службу в органы принудительного исполнения граждан Российской Федерации от 18 и до 40 лет, имеющих образование среднее — профессиональное для должностей младшего начальствующего состава и высшее образование для должностей среднего начальствующего состава способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности сотрудника органов принудительного исполнения.