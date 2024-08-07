Политика как он...
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Политика как она есть

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Слуцкий обвинил США в цинизме из-за атаки ВСУ на Курскую область

Слуцкий обвинил США в цинизме из-за атаки ВСУ на Курскую область

Соединенные Штаты с особым цинизмом пытаются делать вид, что не имеют никакого отношения к атаке Вооруженных сил Украины в Курской области и ничего не знали про агрессивные планы Владимира Зеленского, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
… и? Дальше что?! Посольства пиндосов не должно быть в России!!! Как и бритишей!!! Наши полумеры и наши красные линии для них просто чуть-чуть дискомфорт, не более((((((((((
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16 час.
Сергей
Англосаксы и ссаноматрасники должны выглядеть только так!
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5 час.

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