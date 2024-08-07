Соединенные Штаты с особым цинизмом пытаются делать вид, что не имеют никакого отношения к атаке Вооруженных сил Украины в Курской области и ничего не знали про агрессивные планы Владимира Зеленского, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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