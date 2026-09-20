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Царьград

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В Первоуральске из горящей многоэтажки эвакуировали 41 человека

В Первоуральске из горящей многоэтажки эвакуировали 41 человека

В Первоуральске вечером 19 сентября загорелась квартира в десятиэтажном жилом доме на улице Ильича. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

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