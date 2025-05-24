Эксперт рассказала о высоком спросе на IT-специалистов и инженеров в ближайшие годы

Профориентолог и соучредитель школы выбора профессии «Пункт Б» Наталия Новоселова в интервью «Известиям» рассказала о тенденциях на рынке труда, подчеркивая, что в ближайшие годы будет сохраняться высокий спрос на IT-специалистов, инженеров и представителей научных профессий.
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