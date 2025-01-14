Массированная атака на Россию. Загорелась газовая цистерна в Казани: Что известно к этому часу

Сегодня ночью украинские дроны атаковали сразу несколько регионов России. Снова под прицелом оказалась столица Татарстана, там начался пожар после атаки беспилотника типа "Лютый".
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