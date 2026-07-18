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Украинские протесты из-за отставки главы минобороны перекинулись на Польшу

Украинские протесты из-за отставки главы минобороны перекинулись на Польшу

REUTERS/Thomas Peter География картонного протеста вышла за границы страны. В Варшаве участники митинга собрались у посольства Украины и требовали вернуть на пост министра обороны Михаила Федорова, которого глава киевского режима Владимир Зеленский отправил в отставку.

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