В понедельник, 18 сентября главный судебный орган Организации Объединенных Наций — суд в Гааге начнет рассмотрение иска киевского режима против Российской Федерации от прошлого года по нарушении конвенции о геноциде из-за проведения спецоперации.
В понедельник, 18 сентября главный судебный орган Организации Объединенных Наций — суд в Гааге начнет рассмотрение иска киевского режима против Российской Федерации от прошлого года по нарушении конвенции о геноциде из-за проведения спецоперации.
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