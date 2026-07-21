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Крупные банки отметили тренд на альтернативные способы оплаты

Крупные банки отметили тренд на альтернативные способы оплаты

Ведущие российские финансовые организации — ВТБ, Сбербанк, Т-Банк и Альфа-Банк — зафиксировали в первом полугодии 2026 года устойчивый рост использования клиентами альтернативных инструментов безналичной оплаты.

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