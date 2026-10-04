1683-й день спецоперации. 40 тысяч погибших бандеровцев за месяц — на Украине теперь лишают «брони» всех, кого можно и нельзя Радомир Маркуш На фото: расчет РСЗО «Град» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ в Сумской области.
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