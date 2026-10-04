БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 4 октября, главное: Начался штурм последнего села, закрывающего путь на Краматорск

Сводки СВО, 4 октября, главное: Начался штурм последнего села, закрывающего путь на Краматорск

1683-й день спецоперации. 40 тысяч погибших бандеровцев за месяц — на Украине теперь лишают «брони» всех, кого можно и нельзя Радомир Маркуш На фото: расчет РСЗО «Град» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ в Сумской области.

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