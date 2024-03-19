11 актрис, магнетически прекрасных как с макияжем, так и а-ля натюрель

Честно признаться, большинство актрис фантастически красивы. Но еще интереснее, когда помимо канонично привлекательного лица в актрисе есть что-то такое, что один раз увидишь — и никогда больше не забудешь.
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