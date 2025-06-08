Ефимов: соцобъекты и жильё по программе реновации построят в трёх округах Москвы по программе КРТ

Московские власти определили подрядчиков для строительства жилья в рамках программы реновации. По итогам майских торгов Московский фонд реновации жилой застройки выбрал исполнителей для проектирования и строительства на шести площадках комплексного развития территорий (КРТ) в трёх административных округах столицы.
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