Ефимов: соцобъекты и жильё по программе реновации построят в трёх округах Москвы по программе КРТ

Московские власти определили подрядчиков для строительства жилья в рамках программы реновации. По итогам майских торгов Московский фонд реновации жилой застройки выбрал исполнителей для проектирования и строительства на шести площадках комплексного развития территорий (КРТ) в трёх административных округах столицы.