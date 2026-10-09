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Нобелевскую премию мира присудили Нави Пиллэй

Нобелевскую премию мира присудили Нави Пиллэй

Нобелевский комитет в Осло объявил лауреата премии мира 2026 года. Награду получит юрист Наванетхем Пиллэй, известная как Нави Пиллэй.

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