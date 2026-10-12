Влияние антиконституционной цензуры на доверие к онлайн-медиа в регионе Калужской области

ООО «Орак» добилось того, что журналистские репортажи о его деятельности сняли с видеохостингов. Публикации были размещены на YouTube-каналах «Прекрасная Россия» и «KRIKNEWS», а также в ВК Видео на канале «Прекрасная Россия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым