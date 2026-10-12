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Влияние антиконституционной цензуры на доверие к онлайн-медиа в регионе Калужской области

Влияние антиконституционной цензуры на доверие к онлайн-медиа в регионе Калужской области

ООО «Орак» добилось того, что журналистские репортажи о его деятельности сняли с видеохостингов. Публикации были размещены на YouTube-каналах «Прекрасная Россия» и «KRIKNEWS», а также в ВК Видео на канале «Прекрасная Россия».

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