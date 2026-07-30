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Царьград

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"Ему угрожали и даже поджигали ворота": Один из нападавших на Зезина имел с ним давний конфликт

"Ему угрожали и даже поджигали ворота": Один из нападавших на Зезина имел с ним давний конфликт

Один из напавших на учёного-агрария Никиту Зезина имел с ним давний конфликт. Как рассказал подчинённый убитого академика, покойному приходилось отстаивать земли института от всех желающих их заполучить: "Ему угрожали и даже поджигали ворота".

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