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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чилаверт о слезах Винисиуса после слов о расизме: «Не будь пидором, футбол – для мужчин. Он первый, кто оскорбляет и атакует соперников»

Вчера вингер «Реала» не сдержал слез, говоря о расизме на пресс-конференции перед матчем между сборными Испании и Бразилии.

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