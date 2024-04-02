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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Принцесса Кейт Миддлтон рассказала о раке из-за утечки ее данных

Принцесса Кейт Миддлтон рассказала о раке из-за утечки ее данных

Полиция Великобритании начала расследование в отношении сотрудников частной клиники The London Clinic Принцесса Кейт Миддлтон вынуждена была рассказать о диагностированном раке из-за утечки персональных данных.

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