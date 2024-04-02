Принцесса Кейт Миддлтон рассказала о раке из-за утечки ее данных

Полиция Великобритании начала расследование в отношении сотрудников частной клиники The London Clinic Принцесса Кейт Миддлтон вынуждена была рассказать о диагностированном раке из-за утечки персональных данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии