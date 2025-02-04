Степашин назвал присоединение Западной Украины ошибкой Сталина

Присоединение Западной Украины в состав СССР стало ошибкой Иосифа Сталина, заявил 4 февраля бывший председатель правительства России Сергей Степашин на мероприятии в честь 80-летия Ялтинской конференции в Ливадийском дворце.
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