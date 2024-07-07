Первый круг - ВС

Первый круг - ВСЁ‼ В субботу завершился 7 тур Чемпионата Волгоградской области среди команд первой группы🔝 Турнирное положение команд 🏆.
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Первый круг - ВСЁ‼ В субботу завершился 7 тур Чемпионата Волгоградской области среди команд первой группы🔝 Турнирное положение команд 🏆.