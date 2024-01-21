Героя Русской весны могут «законсервировать» за решёткой — на будущее Меньше, чем через неделю, 25 января, Мосгорсуд огласит приговор Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в «призывах к осуществлению экстремистской деятельности».
Зачем хотят посадить Стрелкова?
Комментарии
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Владимир Акулов
Если останется жив , выйдет героем.
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3 час.
Владимир Акулов
.У военных *профессиональная деформация личности * ! Ведь военный обучен убивать , уничтожать : *Ать! Два! Руби! Коли!*... Не умеет военный договариваться с противником , который с автоматом запрыгнул в окоп... Военный не обучен сложным политическим компромиссам... Вот почему военных нельзя допускать в политику , где надо договариваться , лавировать. © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2023 Свидетельство о публикации №223103000086
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
Пример солдатского прямолинейного силового мышления военных : недавно генерал Гурулёв предложил применить против укров ядерное оружие , чтобы сдержать врага на Запорожье...
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3 час.
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