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СССР-Россия

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  • Владимир Акулов
    Пример  солдатского  прямолинейного  силового  мышления  военных :  недавно  генерал  Гурулёв  предложил  применить  ...Зачем хотят посад...
  • Владимир Акулов
    .У военных *профессиональная деформация личности * ! Ведь военный обучен убивать , уничтожать : *Ать! Два! Руби! Коли...Зачем хотят посад...
  • Владимир Акулов
    Если  останется  жив  ,  выйдет  героем.Зачем хотят посад...

Зачем хотят посадить Стрелкова?

Зачем хотят посадить Стрелкова?

Героя Русской весны могут «законсервировать» за решёткой — на будущее Меньше, чем через неделю, 25 января, Мосгорсуд огласит приговор Игорю Стрелкову (Гиркину) по обвинению в «призывах к осуществлению экстремистской деятельности».

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Комментарии
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Владимир Акулов
Если  останется  жив  ,  выйдет  героем.
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3 час.
Владимир Акулов
.У военных *профессиональная деформация личности * ! Ведь военный обучен убивать , уничтожать : *Ать! Два! Руби! Коли!*... Не умеет военный договариваться с противником , который с автоматом запрыгнул в окоп... Военный не обучен сложным политическим компромиссам... Вот почему военных нельзя допускать в политику , где надо договариваться , лавировать. © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2023 Свидетельство о публикации №223103000086
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
Пример  солдатского  прямолинейного  силового  мышления  военных :  недавно  генерал  Гурулёв  предложил  применить  против  укров  ядерное  оружие  ,  чтобы  сдержать  врага  на  Запорожье...
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3 час.

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