Зачем хотят посадить Стрелкова?

Владимир Акулов

.У военных *профессиональная деформация личности * ! Ведь военный обучен убивать , уничтожать : *Ать! Два! Руби! Коли!*... Не умеет военный договариваться с противником , который с автоматом запрыгнул в окоп... Военный не обучен сложным политическим компромиссам... Вот почему военных нельзя допускать в политику , где надо договариваться , лавировать. © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2023 Свидетельство о публикации №223103000086