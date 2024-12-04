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В США рассказали о последствиях полномасштабной войны с Китаем

В США рассказали о последствиях полномасштабной войны с Китаем

Запасы вооружений Соединенных Штатов в случае полномасштабной войны с Китаем будут истощены быстро. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

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