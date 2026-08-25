Агент Гурцкая: Семак продлил свою неприкосновенность в "Зените" чемпионством

Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!» предположил, что должно произойти для того, чтобы петербургский «Зенит» принял решение уволить Сергея Семака с поста главного тренера команды.
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