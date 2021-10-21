В России выявили новую мутацию коронавируса AY.4.2

Разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 в единичных случаях зафиксирована в России, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 в единичных случаях зафиксирована в России, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
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