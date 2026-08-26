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Москвичам рассказали, как долго в столице продержится осенняя погода

Москвичам рассказали, как долго в столице продержится осенняя погода

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в беседе с ИС «ВЕСТИ» рассказал, что в полной мере влияние скандинавского антициклона проявится в конце рабочей недели, и атмосферный вихрь охватит собой почти всю Русскую равнину.

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