Москвичам рассказали, как долго в столице продержится осенняя погода

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в беседе с ИС «ВЕСТИ» рассказал, что в полной мере влияние скандинавского антициклона проявится в конце рабочей недели, и атмосферный вихрь охватит собой почти всю Русскую равнину.
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