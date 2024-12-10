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Бастрыкин поручил представить доклад об истязании ребенка в школе в Бурятии

Бастрыкин поручил представить доклад об истязании ребенка в школе в Бурятии

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание предоставить отчёт о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после жестокого обращения с ребёнком в школе в Республике Бурятия.

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