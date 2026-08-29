ЕГЭ-2027: профильную математику усложнят, а историю привяжут к единым учебникам

Рособрнадзор представил официальные изменения, которые ждут единый государственный экзамен уже в 2027 году.
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