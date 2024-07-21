Эндокринолог Кондратова: яйца на завтрак можно употреблять в ограниченном количестве

Яйца являются отличным вариантом для завтрака, однако употреблять их нужно в небольшом количестве. Оптимальный вариант – не более 2-3 штук, сообщила РИА Новости заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской областной больницы Марина Кондратова.