Эндокринолог Кондратова: яйца на завтрак можно употреблять в ограниченном количестве

Яйца являются отличным вариантом для завтрака, однако употреблять их нужно в небольшом количестве. Оптимальный вариант – не более 2-3 штук, сообщила РИА Новости заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской областной больницы Марина Кондратова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии