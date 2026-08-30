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Копеечка - Объявления Донбасса

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4-х комнатная квартира в Пролетарском районе. Торг в Донецке - 6 400 000 руб

4-х комнатная квартира в Пролетарском районе. Торг в Донецке - 6 400 000 руб

Просторная светлая квартира с добротным ремонтом ждет нового хозяина. Прекрасная инфраструктура в пешей доступности: магазины, рынок, школьные и дошкольные учреждения, отличная транспортная развязка.

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