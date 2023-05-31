Президент США Байден признал связь продажи Турции F-16 с вопросом вступления Швеции в НАТО

В США готовы продать Турции истребители F-16 при условии одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО. О таком условии сообщил президент США Джо Байден в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает издание Hurriyet.