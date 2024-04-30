Intel объяснила, как надо настраивать BIOS, чтобы проблемные Raptor Lake работали стаб...

Intel объяснила, как надо настраивать BIOS, чтобы проблемные Raptor Lake работали стабильноIntel опубликовала рекомендации по настройкам BIOS, которые помогут решить проблемы со стабильностью работы компьютеров, с которыми столкнулись некоторые владельцы процессоров Core i9 13-го и 14-го поколений из-за перегрева.
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