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Названы работы и профессии для подростков для трудоустройства на лето в Нижнем Тагиле

Названы работы и профессии для подростков для трудоустройства на лето в Нижнем Тагиле

Несовершеннолетним разрешается выполнять следующие виды работ: Уборка территорий, помещений; Подсобные работы в различных производствах; Реставрация библиотечного фонда; Благоустройство территории парков и скверов; Посадка деревьев, кустарников, цветов; Переработка и сортировка овощей и фруктов; Организация культурно-досуговых, спортивных мероприятий; Доставка печатных изданий и почтовой корреспонденции; Обработка архивных документов; Косметический ремонт помещений; Также допускается их работа по таким профессиям как: Рабочий по благоустройству населенных пунктов; Разнорабочий; Санитар; Лаборант; Агент рекламный; Помощник воспитателя; Библиотекарь; Курьер; Вожатый (помощник); Мойщик посуды; Секретарь-машинистка, Промоутер.

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