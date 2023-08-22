Военное обозрение

3 517 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Товарищи лётчики! Очень хочу посмотреть на F-16 в парке "Патриот". Понимаю, что дело не простое ... Александров Викто...Спикер Воздушных ...
  • Виктор Александров
    Товарищи лётчики! Очень хочу посмотреть на F-16 в парке "Патриот". Понимаю, что дело не простое ... Александров Викто...Зеленский: Греция...
  • Виктор Александров
    Товарищи лётчики! Очень хочу посмотреть на F-16 в парке "Патриот". Понимаю, что дело не простое ... Александров Викто...Опыт Спецоперации...

На форуме «Армия 2023» был представлен гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат ГЭЛА

На форуме «Армия 2023» был представлен гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат ГЭЛА

Недавно завершился форум «Армия 2023», на котором было представлено большое количество новинок в сфере вооружений, военного и специального оборудования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх