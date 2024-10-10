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Психолог рассказала о способах распознавания психических расстройств

Психолог рассказала о способах распознавания психических расстройств

Врач отметила, в каких случаях люди могут помочь себе сами, а когда следует непременно обращаться за помощью специалистов.

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