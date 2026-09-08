Победа АдГ на выборах указывает на пересмотр политики по Украине – Bloomberg

Победа партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах в Саксонии‑Анхальт — сигнал о переменах в европейской политике по отношению к России и Украине.
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