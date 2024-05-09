Юрий Кот Дело требует максимальной огласки: вчера в Ростове-на-Дону прошли суды по административным делам и сразу семеро активистов Русской общины осуждены по документам местных полицейских.
В Ростове-на-Дону судят Русскую общину за помощь людям
Комментарии
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Людмила Свириденко
А Ростов-на-Дону русский город? А то оттуда такие сообщения приходят, что похоже город бандеровский и принадлежит скорее незалежной, чем России. Может его незалежной и сдать в аренду, пусть народ в других условиях поживёт.
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1 час.
Неизвестно Неизвестно
Наши правители под руководством Ельцина по совету Бисмарка выстроили "элиту" на лживых ценностях. Подбор чиновников во всех властных структурах проводится нашей феодальной олигархической властью на основе служения личной корысти, а не служения закону и своему народу. Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банкирами ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры. Во властных структурах полно ещё иностранцев, принимавших участие в разграблении страны и готовых вовремя сбежать к своим семьям и счетам в банках. Чиновничий аппарат искусственно раздут для того, чтобы современные феодалы имели видимость поддержки. Эта власть заражена страстью обогащения, а ведь отдельные её представители уже сбегают от ответственности туда, где их семьи с двойным гражданством, дворцы и счета в банках. Эта дикая феодально-буржуазная власть допущена лишь для того, чтобы отвратить народ от такого пути развития. Мессинг предсказывал: “распадётся Советский Союз, и Россия станет слабой как никогда. Но после чуть ли не полного её разграбления, начнётся возрождение”. Чтобы возрождение нашей страны началось власть обязана перестать грабить народ, а должна повернуться к людям. Иного пути развития у России в меняющемся мире просто не может быть, так как нашей стране предначертано стать примером и объединителем других стран и народов на основе совершенно новой религии любви к людям и к окружающему миру. Наступает период трансформации нашего мира, когда карма всех за всё содеянное обязательно настигнет.
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1 час.
виталий панов
Зато в школу наконец-то пришли прокурор, начальник местной полиции и представитель городского комитета образования. Они пообещали взять ситуацию под личный контроль и решить проблему. Однако позже, как выяснилось, директора школы заставили написать заявление против Русской общины, в котором содержалась преднамеренная клевета. А теперь общинников судят и по этому делу...Пора там навести порядок! Похоже прокурор, начальник местной полиции и представитель городского комитета образования засиделись в своих креслах,и на них пора завести уголовное дело!Вопрос от Бастрыкина-на кого работаете чиновники? Вам мало зарплаты что платит государство? Хотите больше? На лет 10 за госизмену за обслуживание интересов ОПГ диаспоры,в место того чтобы защищать интересы россиян!
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8 мин.
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