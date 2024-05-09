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В Ростове-на-Дону судят Русскую общину за помощь людям

В Ростове-на-Дону судят Русскую общину за помощь людям

Юрий Кот Дело требует максимальной огласки: вчера в Ростове-на-Дону прошли суды по административным делам и сразу семеро активистов Русской общины осуждены по документам местных полицейских.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
А Ростов-на-Дону русский город? А то оттуда такие сообщения приходят, что похоже город бандеровский и принадлежит скорее незалежной, чем России. Может его незалежной и сдать в аренду, пусть народ в других условиях поживёт.
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1 час.
Неизвестно Неизвестно
Наши правители под руководством Ельцина по совету Бисмарка выстроили &quot;элиту&quot; на лживых ценностях. Подбор чиновников во всех властных структурах проводится нашей феодальной олигархической властью на основе служения личной корысти, а не служения закону и своему народу. Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банкирами ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры. Во властных структурах полно ещё иностранцев, принимавших участие в разграблении страны и готовых вовремя сбежать к своим семьям и счетам в банках. Чиновничий аппарат искусственно раздут для того, чтобы современные феодалы имели видимость поддержки. Эта власть заражена страстью обогащения, а ведь отдельные её представители уже сбегают от ответственности туда, где их семьи с двойным гражданством, дворцы и счета в банках. Эта дикая феодально-буржуазная власть допущена лишь для того, чтобы отвратить народ от такого пути развития. Мессинг предсказывал: “распадётся Советский Союз, и Россия станет слабой как никогда. Но после чуть ли не полного её разграбления, начнётся возрождение”. Чтобы возрождение нашей страны началось власть обязана перестать грабить народ, а должна повернуться к людям. Иного пути развития у России в меняющемся мире просто не может быть, так как нашей стране предначертано стать примером и объединителем других стран и народов на основе совершенно новой религии любви к людям и к окружающему миру. Наступает период трансформации нашего мира, когда карма всех за всё содеянное обязательно настигнет.
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1 час.
виталий панов
Зато в школу наконец-то пришли прокурор, начальник местной полиции и представитель городского комитета образования. Они пообещали взять ситуацию под личный контроль и решить проблему. Однако позже, как выяснилось, директора школы заставили написать заявление против Русской общины, в котором содержалась преднамеренная клевета. А теперь общинников судят и по этому делу...Пора там навести порядок! Похоже прокурор, начальник местной полиции и представитель городского комитета образования засиделись в своих креслах,и на них пора завести уголовное дело!Вопрос от Бастрыкина-на кого работаете чиновники? Вам мало зарплаты что платит государство? Хотите больше? На лет 10 за госизмену за обслуживание интересов ОПГ диаспоры,в место того чтобы защищать интересы россиян!
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8 мин.

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