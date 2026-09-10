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Царьград

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Посыпались девочки: Ещё одна украинская певица выбрала русский язык

Посыпались девочки: Ещё одна украинская певица выбрала русский язык

Украинские девочки посыпались… Ещё одна украинская певица перешла на русский.О своём переходе с украинского на русский в исполняемых песнях заявила украинская певица Анастасия Приходько.

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