ИИ позволил создать реалистичные видео из одной лишь записи звука и фото человека

Исследователи из Наньянского технологического университета (Сингапур) представили программу DIRFA, работающую на основе ИИ и способную создавать реалистичные 3D-видеоролики на основе записи звука и статичной фотографии лица.
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