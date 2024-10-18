«Ласковые убийцы»: болезни печени, о которых люди узнают слишком поздно

В печени нет нервной ткани, поэтому она может не беспокоить болями Чтобы сохранить печень здоровой, проходить осмотр нужно раз в год После праздничных застолий многие вспомнили о существовании у себя печени: вредная пища и алкоголь не идут ей на пользу.
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