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Вести Севастополь

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Сегодня проходит первое пленарное заседание пятой сессии Законодательного собрания Севастополя

Сегодня проходит первое пленарное заседание пятой сессии Законодательного собрания Севастополя

На ремонт домов после атак БПЛА выделили более 106 млн рублей.С отчетом об исполнении городского бюджета в первом квартале этого года выступила исполняющий обязанности директора департамента финансов Ирина Исаенко.

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