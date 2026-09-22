Сегодня проходит первое пленарное заседание пятой сессии Законодательного собрания Севастополя

На ремонт домов после атак БПЛА выделили более 106 млн рублей.С отчетом об исполнении городского бюджета в первом квартале этого года выступила исполняющий обязанности директора департамента финансов Ирина Исаенко.
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