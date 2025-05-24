Спасатели назвали расстояние, с которого клещ «чует» человека

Самые обычные обитающие на территории России клещи в состоянии почувствовать запах приближающего человека или животного на расстоянии до десяти метров; в траве вдоль дорог их гораздо больше, чем в лесу, рассказали в пресс-службе «Мособлпожспаса».
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