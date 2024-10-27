Братский опыт

Российские и белорусские военные продолжат совместную оперативную, боевую и мобилизационную подготовку с акцентом на опыт, полученный в ходе специальной военной операции, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
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