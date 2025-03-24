Стратегия Трампа: мир как мозаика зон влияния Экономист Михаил Хазин в интервью «Царьграду» заявил, что телефонный разговор Владимира… Конец сво очень скоро: как переговоры Путина и Трампа могут неожиданно завершить СВО для Европы .
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