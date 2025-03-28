«Россети Центр и Приволжье» выявили 225 сайтов-мошенников в Удмуртии в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. Работники подразделения безопасности филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» продолжают борьбу с сайтами, предлагающими к реализации приборы учета с изменениями в конструкции и распространяющими информацию о способах хищения электроэнергии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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