SUSANIN
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SUSANIN

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«Россети Центр и Приволжье» выявили 225 сайтов-мошенников в Удмуртии в 2024 году

«Россети Центр и Приволжье» выявили 225 сайтов-мошенников в Удмуртии в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. Работники подразделения безопасности филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго» продолжают борьбу с сайтами, предлагающими к реализации приборы учета с изменениями в конструкции и распространяющими информацию о способах хищения электроэнергии.

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