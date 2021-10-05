Экономист Солодков объяснил, когда лучше не брать кредит

Прежде чем соглашаться на кредит, стоит обратить внимание на несколько моментов. Прежде чем обращаться в банк за новым кредитом, изучите ситуацию на финансовых рынках, уверен экономист директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
Прежде чем соглашаться на кредит, стоит обратить внимание на несколько моментов. Прежде чем обращаться в банк за новым кредитом, изучите ситуацию на финансовых рынках, уверен экономист директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
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