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Экономист Солодков объяснил, когда лучше не брать кредит

Прежде чем соглашаться на кредит, стоит обратить внимание на несколько моментов. Прежде чем обращаться в банк за новым кредитом, изучите ситуацию на финансовых рынках, уверен экономист директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

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