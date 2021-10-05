Экономист Солодков объяснил, когда лучше не брать кредит

Прежде чем соглашаться на кредит, стоит обратить внимание на несколько моментов. Прежде чем обращаться в банк за новым кредитом, изучите ситуацию на финансовых рынках, уверен экономист директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.