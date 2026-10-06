Гордеев: российские производители сельхозтехники достигли прогресса в создании продукции высокого качества

Российские предприятия освоили производство качественной сельхозтехники, которая стоит примерно вдвое дешевле импортных аналогов, заявил в разговоре с «Дума ТВ» на выставке «Агросалон-2026» зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Суд отправил под ...
- Путин передал во ...
- Профессор Бекки з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым