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ДумаТВ

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Гордеев: российские производители сельхозтехники достигли прогресса в создании продукции высокого качества

Гордеев: российские производители сельхозтехники достигли прогресса в создании продукции высокого качества

Российские предприятия освоили производство качественной сельхозтехники, которая стоит примерно вдвое дешевле импортных аналогов, заявил в разговоре с «Дума ТВ» на выставке «Агросалон-2026» зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев.

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